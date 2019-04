« Philipe Bohn fait penser à Frank Timis » (Mamadou Lamine Diallo)

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Avril 2019

Pour Mamadou Lamine Diallo, c’est le même modus operandi de prédation des ressources sénégalaises qui a prévalu avec Philippe Bohn avec Air Sénégal et Frank Timis avec le pétrole sénégalais.



« J’avais tiré la sonnette d’alarme sur les choix opérés par le gouvernement de Macky, gré à gré pour l’étude Seaburry puis enterrement de première classe de cette étude, arrivée de Bohn à la tête, achats d’avions, etc.. J’avais dit que Bohn était là pour acheter les avions avec l’accord du gouvernement. Chose faite, il s’en va. D’une certaine façon, il fait penser à Franck Timis. Le patriotisme nous impose de soutenir le nouvel arrivant Ibrahima Kane. Bon Vent Cher compatriote !», a martelé Mamadou Lamine Diallo, Président du mouvement Tekki dans son « fameux » « Questekki 143 du mardi 23 avril 2019 ».



En poste depuis 20 mois, Philippe Bohn directeur général de la compagnie Air Sénégal a démissionné a été remplacé à ce poste par Ibrahima Kane, jusque-là directeur général du Fonsis. Diplômé de l'Ecole Polytechnique de Paris, Ibrahima Kane est titulaire d'un master en ingénierie industrielle, d'après La Tribune Afrique. "A son actif, près d'une vingtaine d'années d'expérience dans l'industrie agro-alimentaire, notamment chez Nestlé pour qui il a travaillé en France, mais aussi en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale."



Philippe Bohn ne quitte pas la compagnie, il devient administrateur, en charge du lancement de la desserte Dakar-New York (prévue fin 2019, dès la réception du second Airbus A330 neo) et de la levée de fonds, selon la version en ligne de l'hebdomadaire Jeuneafrique.















Massène DIOP Leral.net





