Sadio Mané a été sacré meilleur joueur africain, ce mardi à Hurghada par la CAF. Une première récompense pour l’attaquant Sénégalais qui a gravi les échelons pour arriver à ce niveau. Sa réussite n’est pas une surprise pour le journaliste sportif Français Philippe Doucet.



«Sadio Mané est un personnage plein d’humilité, qui s’est battu et qui a progressé lentement. Il est parti de loin, il faut bien le dire. Il a joué la nationale à Metz. Quand il est arrivé en Europe ça n’a pas été facile (…), Il a fait un très long parcours pour être un joueur de haut niveau. Il est en progression, chaque année il est un petit peu plus fort. Il était 3e au Ballon d’Or Africain en 2016, puis 2e en 2017 et 2018, cette année il passe 1er c’est incroyable », A commenté Doucet dans le Late Football Club.