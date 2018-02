Phillipe Bohn, DG Air Sénégal SA : « Air Afrique était une bonne idée, un concept utile et opportun »

Même s’il ne veut pas vivre le même échec avec la défunte compagnie Air Afrique, Phillipe Bohn, le Directeur général de Air Sénégal a toutefois reconnu que Air Afrique était un « concept utile et opportun » et qu’il espère vivre une belle aventure industrielle avec Air Sénégal SA.



« Le concept Air Afrique était utile et opportun. Je ne vais pas me prononcer sur le management. On ne peut juger quelqu’un sur des idées du passé qu’il n’a pas connues. La fin d’Air Afrique a des causses assez multiples, mais, on est toujours intelligent avec plusieurs et je suis optimiste que nous pouvons réussir une belle aventure avec Air Sénégal. La précipitation d’aujourd’hui, c’est les ennuis de main, on ne peut pas se permettre de l’approximation avec le secteur aérien », a déclaré à l’instant Phillipe Bohn, CEO Air Sénégal dans l’émission (en cours) « Le Grand Jury » au micro de Mamoudou Ibra Kane sur la RFM.



Rappelons qu’au sortir de la visite du président français Emmanuel Macron, Air Sénégal, la compagnie nationale du Sénégal avait signé une commande ferme portant sur l’acquisition de deux A330neo, la nouvelle version remotorisée du gros porteur best-seller A330. Cette commande est la continuation du protocole d’accord signé en novembre dernier lors du Dubai Airshow.



Cet accord a été signé à Dakar par Philippe Bohn, CEO Air Sénégal et Fouad Attar, Directeur Avions Commerciaux Airbus Afrique et Moyen Orient en présence du Président de la République Française Emmanuel Macron en visite d’Etat au Sénégal et de Macky Sall, Président de la République du Sénégal.



L'A330neo, la toute dernière génération de la famille des gros porteurs d'Airbus, lancé en juillet 2014, bénéficie de la rentabilité, la polyvalence et la régularité technique reconnues de la famille A330, tout en affichant une réduction de la consommation de carburant de l'ordre de 25 pour cent par siège.

