Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos / 8e Conférence du REFRAM : Alioune Sall invite les régulateurs francophones à se pencher sur un nouveau modèle intégrant les enjeux du numérique Rédigé par leral.net le Mardi 28 Janvier 2025 à 21:29 | | 0 commentaire(s)| Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN), M. Alioune Sall, a procédé, sur invitation du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA), à la clôture de la 8e conférence du Réseau Francophone des Régulateurs des Médias (REFRAM), qui s’est tenue du 27 au 28 janvier 2025, à Dakar.



Lors de son allocution de clôture, M. Sall a présenté la feuille de route du Sénégal, en déclarant : « Le gouvernement du Sénégal, à l’ère du New Deal Technologique, adossé à la Stratégie Nationale de Développement (SND 2025) et arrimé à l’Agenda de Transformation Vision 2050, s’est résolument engagé à apporter des innovations dans la régulation des médias ».



Il a également remercié les présidents et chefs de délégation ayant participé à une session de travail organisée par le MCTN, en marge de la conférence, destinée à explorer des modèles comparés de régulation à l’ère du numérique. Placée sous le thème : «Poursuivre le dialogue entre les régulateurs et les plateformes numériques», cette 8e conférence a permis au MCTN et au CNRA, de rassembler les présidents des autorités de régulation et les acteurs des médias sénégalais, pour réfléchir aux meilleures pratiques en matière de régulation face aux plateformes digitales.



Selon M. Mamadou Oumar Ndiaye, président du CNRA, « le Sénégal entend aujourd’hui accélérer les réformes, pour élargir les compétences de la future instance de régulation aux plateformes numériques, mais aussi à la presse écrite et en ligne, en renforçant les ressources et les moyens dont elle disposera ».



Lors de cette session, Mme Latifa Akharbach, présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) du Maroc, a présenté le modèle marocain, soulignant une régulation inclusive et respectueuse des principes de liberté d’expression et de presse. De son côté, M. Bourgoin René, président de la HACA de Côte d'Ivoire, a insisté sur l’importance d’une régulation adaptée, non contraignante, mais conforme aux normes de la communication et à la diversité culturelle et médiatique.



M. Roch-Olivier Maistre, président de l’ARCOM en France, a évoqué l’expérience française, où des outils technologiques permettent de surveiller et d’encadrer les contenus en ligne et sur les réseaux sociaux.



Présent à la rencontre, M. Bamba Kassé, président du Syndicat des Professionnels de l’Information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS), a salué cet engagement du gouvernement en déclarant : « Depuis cinq ans, nous nous battons pour un respect effectif des lois concernant les médias. Nous sommes heureux de constater aujourd’hui, que l’État du Sénégal prend les mesures nécessaires pour assainir et réguler le secteur ».



La session de travail organisée par le MCTN et le CNRA, constitue une étape essentielle dans la mise en œuvre d’une régulation inclusive, concertée et adaptée aux réalités numériques. En collaboration avec des acteurs comme le CAP (APPEL, CDEPS, CJRS, CORED, SYNPICS, UNPJS, URAC), les organes de gouvernance (CORED, CCNP), le CESTI et la Commission Scientifique des Assises des Médias, le gouvernement entend garantir un environnement médiatique pluriel et responsable.



En conclusion, M. Alioune Sall a exprimé sa volonté d’adopter une approche régionale, pour répondre aux défis des plateformes digitales : « Nous avons l’obligation de faire face aux dérives en ligne et de nous doter d’outils sophistiqués pour protéger nos populations. Il s’agit de porter une réflexion sous-régionale pour relever les défis liés à la régulation des médias, face au phénomène de la désinformation en ligne ».



Le Sénégal assure désormais la présidence du REFRAM, à travers M. Mamadou Oumar Ndiaye et ambitionne de consolider son leadership en matière de régulation des médias dans l’espace francophone. Cette conférence offre une plateforme d’échange unique, pour améliorer les mécanismes de régulation à l’ère numérique et promouvoir des réformes adaptées aux évolutions technologiques.





















Accueil Envoyer à un ami Partager