Photos : Abdou Mbow, vice-président de l'Assemblée nationale, reçu par le vice-président de la République de la Côte d'Ivoire

Le président Mbow à été reçu aujourd’hui, en fin de matinée au Palais de la République par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire qui se trouve être l'ancien gouverneur de la BECEAO. A la tête d'une forte délégation composée de l'Ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, du président de commission Papa Sagna Mbaye et du député de la diaspora établi en Côte d'Ivoire Saybatou Aw, le vice-président de l'assemblée nationale Abdou Mbow a transmis les condoléances du Président Moustapha Niasse et de toute l'Assemblée nationale du Sénégal à son Excellence Alassane Dramane Ouattara à travers une lettre.



Le vice-président de la République ivoirienne à son tour à remercié Monsieur Mbow, ainsi que toute la délégation qui l'accompagne à cet effet. Il lui a aussi transmis les salutations et remerciements du président Ouattara.