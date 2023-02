Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos/ Assemblée nationale: Une délégation de la Commission des Affaires juridiques du Parlement fédéral allemand, reçue Rédigé par leral.net le Lundi 13 Février 2023 à 20:38 | | 0 commentaire(s)| La Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains de l’Assemblée nationale présidée par Abdou Mbow a reçu ce lundi, une délégation de la Commission des Affaires juridiques du Parlement fédéral allemand. La rencontre s’est déroulée en présence des présidents des groupes parlementaires de Benno Bokk Yaakaar et de Yewwi Askaan wi.

Abdou Mbow, Président de la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits Humains a présidé ce lundi, la rencontre avec les membres de la Commission des Affaires juridiques du Parlement fédéral allemand. Une rencontre assistée par les députés, membres de la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains de l’Assemblée nationale du Sénégal,



Abdou Mbow, en cette circonstance solennelle, a souhaité la bienvenue à tous les membres de la délégation allemande, singulièrement à ses collègues députés, membres de la Commission parlementaire des Affaires juridiques. Il a souhaité à ses hôtes la bienvenue en terre sénégalaise, pays de la Téranga. « Nous vous accueillons chaleureusement cet après-midi à l’Assemblée nationale du Sénégal qui est un haut lieu de la République, plein de symboles et rempli d’histoires. Je voudrais, par ailleurs, me réjouir des relations fraternelles qui ont toujours existé entre le Sénégal et la République sœur de la Fédération d’Allemagne.



À cet égard, je tiens à magnifier les rapports exemplaires entre les deux pays qui se manifestent de fort belle manière, à travers les relations de coopération, de développement et d’amitié. Nos deux Etats ont pu tisser des liens solides, basés sur des axes de partenariats stratégiques, dans un esprit bienveillant pour l’intérêt de nos deux peuples », s’est exprimé Abdou Mbow.



Ainsi, il a présenté de manière ramassée la Commission, pour ne pas anticiper sur les éventuelles préoccupations. À l’instar des autres organes permanents de l’Assemblée nationale, renseigne-t-il, la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains concourt à l’exécution du travail parlementaire. Elle se voit confier des missions spécifiques, dont l’accomplissement est circonscrit autour des domaines de compétences bien définis. D’après lui, il s’agit des lois constitutionnelles et pénales, des questions liées à la politique de la décentralisation, de la législation qui régit les relations de travail et des droits de l’homme, y compris, bien entendu, le droit humanitaire.





















