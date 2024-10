Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos/ Colobane: Pose de la Première pierre d'un Centre de santé, doté d’un laboratoire d’analyses d’un coût de 2 milliards de FCfa Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Octobre 2024 à 00:39 | | 0 commentaire(s)| La pose de la première pierre d’un nouveau laboratoire d’analyses médicales a été effectuée au Centre de Santé de Colobane, ce jeudi, par le Maire de la Commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane, M. Abdoul Aziz Paye. L’édifice sera un laboratoire spécialisé dans « l’imagerie et l’analyses médicale. D’un coût de 2 milliards de F CFA, il vise à soulager la santé des habitants de la commune.

Le Maire de la Commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane, Abdoul Aziz Paye a procédé à la pose de la première pierre d’un nouveau laboratoire d’analyses médicales. Le Maire rappelle que c’est une nouvelle mission qui s’annonce pour les administrés de sa Commune et d’ailleurs. Il indique qu’il fait partie de ceux qui croient qu’on ne subit pas l’avenir, mais, on le fait. « Cet évènement revêt non seulement un caractère social élevé du fait des 80 000 âmes qui vivent dans notre commune. L’évènement marque une étape cruciale dans notre engagement à améliorer la qualité des soins de santé pour tous nos concitoyens », a révélé le Maire de la Commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane, Abdoul Aziz Paye.



Ainsi, l’édile de la Commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane estime que la santé est un droit fondamental. Et, en tant qu’élu, sa priorité a été toujours de veiller à ce que chaque habitant de sa Commune ait accès à des services de santé modernes et adaptés.



D’après le Maire, la pose de cette première pierre est le symbole fort d’un nouveau paradigme de développement sanitaire et communal. L’initiative, retient-il, va accorder aux populations la possibilité de bénéficier des soins de santé à portée de leurs bourses. « La construction de ce centre ne se limite pas seulement à des murs et à des équipements, c’est un symbole de notre volonté collective d’avancer ensemble vers un avenir où la santé est une priorité. Ce centre contribuera à réduire mes déplacements des patients vers les structures éloignées, facilitant ainsi l’accès aux soins. La municipalité se veut un partenaire attentif des évolutions que connait le monde médical », insiste-t-il.



« A l’instar du service de dermatologie, mis en place rapidement avec efficacité par l’exécutif local pour soulager les populations, suite à la fermeture de l’hôpital Aristide Le Dantec. Je suis convaincu que grâce à ce nouveau centre, nous allons renforcer notre système de santé local et faire de Gueule-Tapée-Fass-Colobane un modèle d’excellence en matière de soins médicaux », conclut M. le Maire.



Ailleurs, Mme Dédé Bâ Gueye de Technologie Services, chargée de la construction avance que ce centre, dont la vocation principale sera de permettre aux populations de la commune et ses environs de bénéficier des soins de santé de qualité. Cette possibilité sera réalisable grâce à un plateau technique relevé, fruit d’un partenariat entre la mairie de Gueule-Tapée-Fass-Colobane, Technologies services et ECOBANK ».



Grâce à des dispositifs médicaux performants, fonctionnels et accessibles, respectant l’environnement, la santé des populations sera améliorée. Et, pour Mme Gueye, le centre va permettre aux populations d’accéder à des examens de radiologie, d’échographie, de scanner, grâce à des équipements de pointe, à des coûts adaptés aux soins. Et, ce projet se caractérise par son originalité car en réalité, il s’agit un PPP, partenariat public privé impliquant trois acteurs, chacun apportant ses compétences et ses contributions.



Elle a tenu à préciser que c’est la mairie qui apporte le terrain, les compétences nécessaires au fonctionnement du centre et l’adhésion des populations afin d’en assurer la fréquentation, ECOBAK assure le financement pour la réalisation des travaux et l’acquisition des équipements, Technologie Services apporte les compétences techniques nécessaires, l’équipement du centre et toute l’assistance nécessaire à l’exploitation, ainsi que tout complément de financement.



A retenir, ce projet est constitué outre l’équipement et l’exploitation d’un centre de diagnostic, bâti sur une surface de 600 mètres carrés, qui abritera les unités suivantes : un laboratoire, pour la réalisation de toutes les analyses médicales et Hématologie, urologie, biochimie, bactériologie, un service d’imagerie médicale, équipé d’un scanner, d’une salle de radiographie et de plusieurs écographies, une salle d’attente aux normes internationales, un bureau du personnel et toutes les commodités. Il s’agit d’un projet innovant dans le financement de la santé en particulier à destination du secteur public.



L’innovation, constate-t-on, réside dans son phasage. D’abord, la mise à disposition par Technologie Services d’un projet clés à main, construction, équipement et formation des équipe. Ensuite, la mise en exploitation autonome avec un partage. Et, à la fin de la convention, le transfert du patrimoine sera fait à la commune.









































