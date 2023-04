Photos / Conseil interministériel sur le Pélérinage aux Lieux saints de l’Islam 2023 : Propos introductif d’Amadou Bâ, Premier ministre

Intégralité de son discours



- Mesdames, Messieurs les Ministres,

- Mesdames, Messieurs les Secrétaires généraux,

- Mesdames, Messieurs les Directeurs généraux,

- Monsieur le Délégué général,

- Messieurs les représentants des Consuméristes,

- Mesdames, Messieurs les participants,



Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour notre Conseil interministériel sur la préparation du pèlerinage aux Lieux saints de l'Islam. Votre présence confirme tout l'intérêt que vous portezà la bonne organisation du Hajj.



Cette réunion est l'occasion de discuter des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être de nos pèlerins lors de leur voyage sacré.



Le pèlerinage est une obligation pour tous les musulmans, et nous sommes fiers d'accompagner chaque année des milliers de pèlerins accomplir ce pilier de l’Islam. C’est ce qui explique l’intérêt particulier que le Président de la RépubliqueMackySall accorde à la bonne organisation du Pèlerinage. Aussi, devons-nous travailler ensemble pour garantir que chaque pèlerin soit en mesure de vivre cette expérience en toute sérénité et en toute sécurité.



Pour rappel, le Chef de l’Etat a créé la Délégation générale au Pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam, en 2016, en remplacement du Commissariat général au Pèlerinage avec pour objectif de trouver les solutions idoines aux dysfonctionnements d’alors.



Dès sa mise en place, la Délégation générale au Pèlerinage a inscrit son action sous un nouveau paradigme : l’inclusion et la concertation, afin qu’au sein de la communauté du Hajj, tous les acteurs puissent œuvrer dans le même sens pour une bonne organisation du Hajj.



Des progrès notoires ont été enregistrés, notamment :

- une meilleure prise en charge des pèlerins à l’étape de Dakar;

- la dématérialisation des formalités et de la formation ;

- l’amélioration des conditions du séjour en Arabie Saoudite.



L’édition 2023 du Pèlerinage à la Mecque intervient cependant dans un contexte particulier. En effet, elle marque le retour à la normale après 3 années de restrictions dues à la COVID-19.



Néanmoins, le Chef de l’Etat nous a donné instruction de prendre toutes les dispositions pour que nos compatriotes puissent honorer ce 5e pilier de l’Islam dans les meilleures conditions possibles.



Je tiens à souligner l'importance de notre collaboration pour atteindre cet objectif. Nous devons travailler main dans la main pour offrir un service de qualité, notamment en matière de transport, de logement et de soins de santé. Nous devons également nous assurer que les normes de sécurité sont respectées à toutes les étapes du pèlerinage.



L’objet de ce conseil interministériel sera donc de passer en revue tous les aspects qui permettent de faire du pèlerinage 2023 un grand succès malgré le fait que, comme nous le savons tous, les délais sont déjà très serrés.



Je suis convaincu que nous pouvons relever ce défi avec succès en travaillant ensemble de manière efficace et en respectant les normes de qualité et de sécurité les plus élevées, conformément à la volonté du Président de la République MackySall.



Je vous souhaite une réunion productive et je vous remercie de votre engagement envers cette cause noble et importante.



Sur ce, je déclare ouverts les travaux du Conseil interministériel sur l'organisation du Hajj 2023.



Je vous remercie de votre aimable attention.



A présent, je passe la parole à Madame le Ministre des Affaires étrangères pour présenter le bilan du pèlerinage de l’année. A la suite de quoi, les discussions seront ouvertes.



Dakar, le 31mars 2023