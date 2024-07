Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos / Coopération entre deux pays frères: Cérémonie d’ouverture de la 10e bilatérale des Douanes sénégalaises et gambiennes Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Juillet 2024 à 21:39 | | 0 commentaire(s)| La 10e bilatérale entre les Douanes sénégalaises et gambiennes, a débuté ce mercredi 24 juillet 2024, à Dakar, sous la présidence effective de Monsieur Bassirou Sarr, Directeur de Cabinet du Ministre des Finances et du Budget. Cette rencontre d’une grande importance, entre dans le cadre de la coopération entre deux pays frères et va durer trois jours. Elle a vu la participation des autorités douanières sénégalaises, gambiennes, des personnalités diplomatiques, politiques, administratives et des experts de haut niveau qui vont animer les sessions et mener les débats, conformément aux lignes directrices de la rencontre.

M. Bassirou Sarr, Directeur de Cabinet du Ministre des Finances, et du Budget, a loué l’importance de cette rencontre qui unit les Douanes de la Gambie et du Sénégal. Au nom du Ministre des Finances et du Budget, empêché, il a exprimé son satisfecit sur l’ensemble des actions qui sont en train d’être posées, pour maintenir dans la durabilité, le pont de la coopération liant les deux Administrations.



Il a aussi transmis les félicitations du Ministre au Directeur général, Dr. Mbaye N et à l’ensemble des agents des Douanes, pour le travail fort appréciable qu’ils sont en train d’effectuer. Ce qui a valu à la Douane sénégalaise, les nombreuses saisies de cocaïne réalisées. Par la même occasion, M. Sarr a loué le rôle important de la Douane dans le développement du Sénégal, avec la mobilisation d’importantes recettes budgétaires.



Le Directeur général des Douanes sénégalaises, Dr. Mbaye Ndiaye, a, dans son discours d’ouverture, tenu à magnifier les étroites relations qui existent entre les deux administrations douanières. Il a aussi salué le leadership, et l’ouverture de Monsieur Yankuba Darboe, Commissionner general de la Gambia Revenue Authority (GRA).



Dr. Mbaye Ndiaye a affirmé que l’institutionnalisation de cette rencontre entre en droite ligne avec l’optimisation de actions sécuritaires posées par les deux Douanes, surtout sur l’axe liant les deux États. Pour lui, toute recommandation issue de cette bilatérale, doit constituer une piste d’optimisation des relations des deux parties et doit faire l’objet d’application des textes bilatéraux, mais également une solution à la facilitation des échanges.



En outre, pour le DGD, il est question de poser des jalons solides de coopération, adossés au renforcement de capacités, à l’interconnexion, à l’échange de données, au maintien de l’équilibre entre la facilitation des échanges commerciaux et à la sécurisation de notre espace communautaire. Également, Dr Mbaye NDIAYE appelle les deux administrations sœurs à agir de concert en vue de la vitalité de cette coopération, qui reste un challenge avec beaucoup de défis à relever ensemble.



Dans ses propos, il a exprimé son vœu de voir nos frontières gérées de manière coordonnée et efficace, pour ne pas laisser nos deux pays à la portée de pratiques malveillantes et du terrorisme. Il invite les Douanes à profiter des avantages de l’informatique, en utilisant les technologies de l’information et de la communication, celles-ci qui doivent constituer une arme de pointe, pour veiller à la sécurisation de la chaîne logistique internationale.



Enfin, le Directeur général des Douanes sénégalaises souhaite, en collaboration avec la Gambie, combler la porosité des frontières, par des stratégies et actions efficaces. Pour lui, nos frontières sont menacées de tous bords. A ce titre, il incite les experts à travailler sur cette question avec beaucoup de rigueur.



A son tour, le Commisionner general de la Gambia Revenue Authority (RGA), Monsieur Yankuba Darboe, après avoir exprimé sa gratitude à son homologue sénégalais, le DG des Douanes sénégalaises, Dr. Mbaye Ndiaye, a magnifié toute la solidité de la coopération entre les deux administrations. M. DARBOE a, également, salué l’engagement des deux Administrations douanières et leur volonté de travailler en toute synergie.



Pour lui, l’esprit de cette coopération va au-delà des considérations douanières, mais il s’agit d’une relation entre deux peuples frères. Alors, c’est une alliance essentielle pour nos deux pays. Il se dit convaincu qu’au terme de cette rencontre, des solutions aux préoccupations des usagers seront trouvées.



La cérémonie d’ouverture des travaux de la 10e Rencontre bilatérale entre les Douanes sénégalaises et gambiennes, a vu la participation de hauts représentants des autres Forces de Défense et de Sécurité, du Secrétaire exécutif permanent sénégalo-gambien, du Directeur du Commerce extérieur, des organisations patronales, des Chambres consulaires et diverses autres parties prenantes de la gestion des frontières.



A retenir que les travaux vont se dérouler jusqu’au vendredi 26 juillet 2024.

































