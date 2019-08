Photos: Don de moutons aux nécessiteux par l'Ambassadeur d’Israël au Sénégal

Cérémonie de distribution de moutons à l’Ambassade d’Israël à Dakar, sur l’initiative de Monsieur Roi Rosenblit, ambassadeur d’Israël au Sénégal. 50 têtes ont été distribuées pour cette 11ème édition, à des populations vulnérables, aux personnes vivant avec un handicap ou simples partenaires de l’ambassade, une manière de leur permettre de passer l’Aïd el-Kebîr ou fête de la tabaski aisément et dignement. ‘’Par cet acte de solidarité et de fraternité, nous commémorons la force de la foi d’Abraham, l’ancêtre des juifs, chrétiens et musulmans, à son Dieu. Je suis heureux de perpétuer cette tradition de mes prédécesseurs Gédéon Béhar, Eli Ben Tura et Paul Hirschson’’, a-t-il déclaré…!



Le don de moutons effectué par l’ambassade d’Israël au Sénégal est consacré pratiquement à d’habituels bénéficiaires qui sont souvent des personnes à faibles revenus comme des lépreux, mais aussi à des institutions qui œuvrent pour le bien-être difficile des enfants en situation difficile à l’instar du centre Guindy ou des associations de personnes handicapées, a indiqué Mr Rosenblit !

Selon la chargée de communication, notre consœur Boly, l’ambassade a remis spécialement un lot de moutons à l’imam Thierno Amadou Ba de Bambilor qui entretient d’excellentes relations avec la résidence, selon Mme Ba. A part le centre Guindy, des têtes de mouton ont été remises à des personnes nécessiteuses juste aux alentours de la Résidence.



