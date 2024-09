Photos / En tournée dans la zone Centre : Mme Aïssatou Ndiaye, nouveau Coordonnateur national du PNDAS, à la rencontre des acteurs des filières prioritaires du Projet Agropole Centre

Le nouveau Coordonnateur national du Programme national de Développement des Agropoles (PNDAS), Madame Aïssatou Ndiaye, a effectué, du 3 au 5 septembre 2024, une tournée dans la zone Centre, où le PNDAS est en train d’y dérouler le Projet Agropole Centre qui couvre les régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel. L’objectif de cette tournée étant d’apprécier le niveau de mise en œuvre du projet et d’échanger avec les acteurs à la base.



ETAPE KAOLACK : Réunions de travail, visite de courtoisie



La première journée à Kaolack a été consacrée à des réunions prise de contact et de travail avec :

☞ le personnel du Projet Agropole Centre nouvellement recruté, qui a accueilli avec tous les honneurs leur Coordonnateur national, sous la direction du Coordonnateur régional du Projet, Monsieur Babou Dramé. Ils ont réaffirmé leur motivation et leur engagement à accompagner le Coordonnateur national pour la réussite du Projet.

☞ Le Gouverneur de Kaolack qui connait très bien le programme et qui a rassuré Mme Ndiaye (Coordonnateur national PNDAS) et Babou Dramé (Coordonnateur régional Projet Agropole Centre), de son engagement et de sa disponibilité à accompagner et à aider à accélérer la mise en œuvre du projet.



☞ ENABEL, qui est l’un des partenaires les plus importants du Projet Agropole Centre, à travers le projet Gunge Mbay, qui s’insère dans le cadre des contributions de l’Union européenne et de la Belgique, en appui à l’opérationnalisation du Programme National du Développement des Agropoles du Sénégal (PNDAS). La rencontre a permis de faire le point sur l’état d’avancement du projet et de dégager les perspectives.



☞ l’Incubateur Dekkal Yaakaar destiné aux entrepreneurs opérant principalement dans les secteurs de l’économie verte et du numérique.



ETAPE FATICK : Visite de chantiers, de champs de production agricole et rencontres avec les organisations de producteurs des filières prioritaires du Projet Agropole Centre



A Fatick, le Coordonnateur national du PNDAS, Mme Aïssatou Ndiaye et ses équipes ont effectué une visite des chantiers du module régional de Mbellacadio et rencontré les organisations de producteurs des filières prioritaires du Projet Agropole Centre : arachide, sel, maïs, céréales, etc.



☞ Visite du module régional de Mbellacadiao (15 km au Sud de Fatick)



Aménagé sur une surface de 15ha, le module régional de Mbellacadio du Projet Agropole Centre est structuré en plusieurs lots réservés à des services spécifiques : des ateliers, des dépôts de stockage, des unités industrielles (raffinage de sel, production de l’arachide de bouche, trituration et raffinage d’arachide, production d’aliments pour bétail, séchage et mouture de céréales), des services administratifs, des services sociaux, des services communs, etc. La visite a permis de constater que les aménagements conduits par Enabel, sont presque finalisés :

✔ une voie principale d’accès avec une bonne signalisation verticale et horizontale dessert le lotissement

✔ tout le terrain du module régional est clôturé. Il est contrôlé par un poste d’accueil et de contrôle à l’entrée principale du module

✔ des parkings pour le stationnement des véhicules lourds et légers sont réalisés

✔ le château d’eau est presque finalisé.



Des initiatives d’accélération du processus de mise en place des infrastructures ont été prises.



☞ Visite de parcelles de production de semences et de culture d’arachide, avec une Organisation paysanne à Keur Samba Guèye (arrondissement de Toubacouta, département de Foundiougne)



L’arachide étant une filière prioritaire pour le Projet Agropole Centre, des parcelles de production de semences de base et de culture d’arachide, mises en place dans le cadre du Projet Gunge Mbay avec Enabel, ont été visitées à Keur Samba Guèye (Toubacouta), fief d’une Organisation paysanne comprenant plus de 1500 producteurs.



La première parcelle visitée est celle de production de semences de base d’arachide, qui s’étale sur une superficie de 1ha. C’est la nouvelle variété Sunugal, plus adaptée au changement climatique et à haut potentiel de rendement, qui est cultivée. A terme, c’est une production de 6ha de semence de base qui est attendue de cette parcelle.



La deuxième parcelle visitée est un champ école de 2 500 m2 répartis en deux blocs de 1 250m2. Dans ce champ-école, il y est installé un dispositif d’étude de gestion pour comparer une pratique paysanne de fertilisation chimique et une bonne pratique agricole de fertilisation organique localement disponible, pour la culture d’arachide. 25 producteurs de l’OP participent à ce champ-école et seront chargés de la duplication de cette bonne pratique auprès des autres producteurs.



Les producteurs ont salué cet accompagnement du projet Gunge Mbay dans le cadre du Projet Agropole Centre. Ils sont rassurés quant à l’amélioration de leur rendement, en qualité et en qualité. Ils demandent à ce que cet appui soit renforcé.



☞ Visite de parcelles de culture de maïs avec la FEPROMAS (Fédération des Producteurs de Maïs du Saloum) à Dinguiraye, dans la commune de Paoskoto



Forte de 18 organisations professionnelles et de 7592 membres, la FEPROMAS s’active principalement dans la culture, la commercialisation et la transformation du maïs. Elle a fait visiter au Coordonnateur national du PNDAS et à sa délégation, des parcelles de production de plusieurs variétés de maïs s’étendant sur des hectares ainsi que des usines de transformation. Leurs principales attentes restent la mise à disposition d’entrepôts de stockage de leurs récoltes et l’opérationnalisation des plateformes agro-industrielles qui constituent des espaces favorables pour le développement de leurs activités de commercialisation et de transformation.



☞ Visite de la Coopérative des acteurs du Sel du département de Fatick (CASE)



Avec à son actif 2 000 membres individuels, la CASE est spécialisée dans la production et la commercialisation du sel iodé. Le Coordonnateur a visité leurs parcelles de production de sel et discuté avec eux, sur leurs attentes par rapport au Projet Agropole Centre.



ETAPE DIOURBEL : Visite d’usines agro-alimentaires et rencontres avec les agro industriels à Touba



A la suite des rencontres avec les organisations de producteurs des filières prioritaires du Projet Agropole Centre et des visites des champs de production agricole, le Coordonnateur national du PNDAS, en compagnie du Directeur du FNDASP et de ses équipes, a effectué une visite auprès des agro-industriels de Touba affiliés au Réseau des Industries Agro-Alimentaires de Touba (RASIAT) et de la Société Coopérative de l'Agropole Centre (SOCAC). Dans ce cadre, deux huileries d’arachide dont une gérée par une femme ont été visitées. Cette visite conduite par le président du RASIAT, Monsieur Ousmane Diakhaté, a permis au Coordonnateur national de constater l’importance de produire en qualité et en quantité l’arachide et de renforcer le dispositif de transformation, pour bénéficier de tous les produits dérivés qui en sont issus. Tout le sens même du Projet Agropole Centre pour cette filière.



Par la même occasion, une usine de transformation de céréales locales gérée par Sokhna Astou Mbacké, connue pour son leadership dans le domaine, a également été visitée par Mme Ndiaye, qui a été séduite par la qualité des produits et du dispositif de transformation des céréales.



CONCLUSIONS DE LA TOURNEE



Motivation, ré-engagement, espoir, sont les maîtres mots des acteurs à la base, à la suite des échanges avec le Coordonnateur national, dans le cadre de cette tournée. Tous sont déterminés à travailler ensemble pour que le Projet Agropole Centre soit un succès. Des échanges enrichissants, constructifs, ont animé les discussions.



Une production en qualité et en quantité constitue aujourd’hui, un préalable pour un bon fonctionnement des plateformes agro-industrielles mises en place par les projets agropoles, d’où l’attention particulière que le Coordonnateur accorde aux producteurs des filières prioritaires du Projet Agropole Centre et à leurs préoccupations.



Ce fut pour elle et ses équipes, des moments très riches en enseignements, en partage et en recueil des attentes des acteurs à la base, pour une meilleure collaboration.



De belles perspectives s’annoncent, selon le Coordonnateur national, dans une démarche inclusive et gagnant-gagnant pour tous les acteurs.