Photos/ En visite de courtoisie: Le Premier Ministre Amadou Ba chez le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bachir Mbacké

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Janvier 2024 à 20:17 | | 0 commentaire(s)|

Le Premier Ministre Amadou BA a effectué une visite de courtoisie chez le khalife général des mourides, Serigne Mouhamadou Mountakha Bachir MBACKÉ, ce mardi. Accompagné d'une forte délégation, Amadou BA s'est entretenu avec le saint homme à qui, il a demandé de prier pour la paix, la stabilité et la prospérité, non sans lui transmettre les salutations du Président de la République et du Gouvernement.