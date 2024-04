Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos / Fusion entre Industrie et Commerce: Serigne Guèye Diop mise sur le capital humain pour une souveraineté Rédigé par leral.net le Mardi 23 Avril 2024 à 23:56 | | 0 commentaire(s)| Le nouveau Ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Serigne Guèye Diop a effectué ce mardi, une visite de prise de contact avec le personnel des directions et services basés à la deuxième sphère ministérielle de Diamniadio, abritant ledit Ministère.



Aux pas de charge et dans une atmosphère chaleureuse, teintée de sobriété, l'un des maîtres mots des nouvelles autorités étatiques, Dr. Serigne Guèye Diop a démarré sa visite au niveau des locaux du Secrétariat général, au 5e étage, accompagné de M. Makhtar Lakh, Secrétaire général ainsi que de ses proches collaborateurs.



L'ex Maire de Sandiara a pu ainsi rencontrer les Conseillers techniques, Chefs de Cellule, Chefs de Services et agents administratifs, chargés de coordonner les activités du département. L'occasion lui a été offerte au cours de ces échanges de pouvoir transmettre au personnel, les nouvelles orientations des plus hautes autorités de l'État, notamment la fusion entre l'Industrie et le Commerce et le mode de gouvernance édictée par Son Excellence le président de la République Bassirou Diomaye Faye et le Premier Ministre Ousmane Sonko.



De la Cellule de passation des marchés, à l'Inspection technique en passant par la Cellule des affaires juridiques, le Ministre a pu également s'imprégner des missions et tâches des conseillers techniques et entités relevant du Secrétariat général du ministère.



Le nouveau Ministre et ses collaborateurs ont également rencontré les agents en poste à la Direction de l'Administration Générale et de l'Equipement, l'entité en charge de la coordination des activités administratives, du suivi-évaluation et des questions financières. Sur place, le Ministre a pu recueillir les préoccupations et besoins des services, pour plus d'efficacité et d'efficience dans le travail.



Placer le consommateur au centre des dispositifs



Parmi les priorités, la fusion de certaines directions et services, mais aussi la transparence dans le travail, la réédition des comptes en vue de lutter efficacement contre la vie chère et de soulager les ménages sénégalais. Discours qu'il a réitèré à la Direction du Commerce Extérieur (DCE), l'une des plus importantes avec une cinquantaine d'agents au profil divers. Elle regroupe des entités comme le Comité national de Négociations Commerciales Internationales (CNNCI), instance qui travaille étroitement avec le Bureau économique et commercial de la Représentation permanente du Sénégal auprès de l’Office des Nations-Unies basé à Genève.



Le Ministre et sa délégation se sont ensuite rendus à la Direction du Commerce Intérieur, logée au deuxième palier de la Sphère ministérielle Habib Thiam, abritant également une partie du personnel de la Direction du Commerce Extérieur. Au cours des interactions, Serigne Guèye Diop a rappelé les nouvelles orientations et la direction à prendre, en vue d'opérer la rupture, gage de transparence et bonne gouvernance.



Le Ministre de l'Industrie et du Commerce, a bouclé sa visite au niveau de la Direction des Petites et Moyennes Entreprises ( DPME). Tout au long de cette prise de contact, il a exprimé toute sa satisfaction de rencontrer les agents du département du Commerce et surtout, sa joie de découvrir un Capital humain de qualité, sur qui il peut compter pour garantir le succès face aux nouvelles exigences.



Dans la foulée, le nouveau Ministre de l'Industrie et du Commerce a annoncé la tenue prochaine de rencontres sectorielles et l'organisation d'un grand Salon industriel au Sénégal, d'ici la fin d'année, une manière d'incarner la fusion entre l'Industrie et le Commerce, sous ses plus beaux atours.



































