Photos : Le Ministre Maimouna Dièye lance l’évaluation des programmes nationaux de son Ministère…

Dans son discours, Mme le Ministre a souligné l'importance de cette session dans le suivi des programmes sociaux du Ministère. Conformément à la vision du Chef de l'État et aux missions du Ministère, elle a indiqué que ces programmes doivent contribuer à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables et à garantir un accès équitable aux services sociaux de base.



Quatre programmes majeurs sont concernés par cette évaluation :

* PUDC (Programme d'Urgence de Développement communautaire)

* PROMOVILLES (Programme de Modernisation des Villes)

* PUMA (Programme d'Urgence de Modernisation des Axes Frontaliers)

* PRDC-VFS (Projet de Développement communautaire et de Résilience de la vallée du Fleuve Sénégal)



Avant de clore son propos, Mme le Ministre a réitéré son engagement pour assurer la continuité des actions sociales et améliorer les performances des programmes, en collaboration avec l'ensemble des partenaires.