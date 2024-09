Photos / Promotion de l'Économie Sociale et Solidaire à Tivaouane : Visite de courtoisie au Khalife général des Tidianes

Conduisant une forte délégation composée du Secrétaire général, de directeurs, d'administrateurs et d'agents, le Ministre a été reçu par Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, au nom et pour le compte Seydi Ababacar Sy Ibn Serigne Mansour, Khalife général des Tidianes.



PhD Alioune Badara Dione a saisi cette occasion pour expliquer l'objet de ce déplacement, qui vise principalement, à saisir cette occasion bénie pour sensibiliser les hautes autorités religieuses sur l'importance de l'Économie Sociale et Solidaire, dans le cadre du Projet, conformément à la politique du président de la République mise en œuvre par le Gouvernement. Monsieur le Ministre a également souligné l'apport de l'ESS dans l'épanouissement des populations, à travers l'inclusion financière, économique et sociale.



Au nom du président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye et du Premier Ministre, Monsieur Ousmane Sonko, le Ministre a sollicité les prières de Serigne Babacar Sy Mansour, Khalife général des Tidianes, pour un Sénégal souverain juste et prospère.



L'ambassadeur Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, au nom du Khalife général, a formulé des prières pour la réussite du président de la République, ainsi que pour celle de tout le Gouvernement, chacun dans sa mission.