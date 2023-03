Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Photos/ Senelec: Pape Mademba Bitèye immortalise Seydina Kane, ancien Directeur général Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mars 2023 à 20:05 | | 0 commentaire(s)| Le Directeur Général de Senelec Pape Mademba Bitèye, a baptisé ce lundi 13 mars 2023, l’immeuble Seydina Kane, sis à Cité Keur Gorgui. Ce bâtiment moderne et flambant neuf qui porte le nom du Directeur général de Senelec de 2008 à 2022, est à la dimension des ambitions de Senelec d’être un service public moderne et innovant, à l’image des plus grandes sociétés du monde.

« Monsieur le Directeur Général, nous en avons rêvé, vous l’avez réalisé ! ». Ces propos de la Directrice Principale du Commercial de Senelec, Mme Tabara Ndoye, traduisent le sentiment de reconnaissance de l’ensemble des agents de Senelec à l’endroit du Directeur Général Pape Mademba BITEYE. A travers cet édifice flambant neuf et moderne de Senelec à Cité Keur Gorgui, qui porte désormais le nom de l’ancien directeur général Feu Seydina Kane, le Directeur Général Papa Mademba Bitèye offre ainsi au personnel un cadre de travail adéquat et propice à l’épanouissement professionnel.



Toutefois, selon le Directeur Général de Senelec, « cette réalisation est le résultat d’un montage financier qui repose sur une analyse fine de nos dépenses locatives. »Ces dernières années, en effet, Senelec a été confronté à un déficit croissant de locaux pour abriter ses agents, particulièrement dans la région de Dakar. La solution a toujours été la location d’immeubles. Il fallait changer d’approche et opter pour l’acquisition de biens immobiliers conformes à nos besoins et à nos capacités financières.



Ce projet marque, pour le Directeur Général, le point de départ d’une solide acquisition permettant à Senelec de disposer d’un patrimoine immobilier à l’image de toutes les grandes sociétés du monde. Car, contrairement aux investissements qui se déprécient dans le temps et nécessitent des réfections, les investissements immobiliers constituent des immobilisations qui se valorisent avec le temps.



Une estimation de l’investissement montre qu’au bout de 16 années, les montants de location actuels des bureaux à Dakar, qui sont de l’ordre de 150 millions par an, vont atteindre plus de 8,5 milliards F Cfa, ce qui représente exactement le coût de l’immeuble.



Selon le Directeur Général, la pertinence du projet ne souffre d’aucun doute. Cet immeuble doté de toutes les commodités constitue désormais la plateforme collaborative des agents.



L’hommage au parrain



La dénomination de l’immeuble Seydina Kane de Cité Keur Gorgui a été une occasion pour Senelec de rendre un vibrant hommage au parrain. Le Directeur Général est revenu sur le parcours élogieux de Seydina Issa Kane qui, de chef de section à directeur général, est une référence pour les jeunes générations et un modèle pour l’ensemble des travailleurs.



Sur le plan humain et social, la famille de Seydina Kane, ses collègues, amis et compagnons, n’ont pas tari d’éloges à l’endroit du parrain, parmi lesquels, les anciens directeurs généraux El Hadj Ibrahima Ndao et Cheikh Tidiane Diakhaté. Tous ont prié pour le repos éternel de l’âme du parrain qui a tiré sa révérence en décembre 2019.





















