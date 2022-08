Photos/Thiès: ONAS dénonce des actes de sabotage de son réseau

L’Office National de l’Assainissement du Sénégal a constaté des actes de sabotage sur le bien public, entraînant une perturbation dans l’évacuation des eaux et subséquemment des inondations et des nuisances aux populations. Lesdits actes sont manifestement malveillants et ont conduit l’ONAS à porter plainte contre X afin que les auteurs puissent être recherchés et punis conformément à la loi.



Ainsi, l’ONAS signale aussi que les flexibles des dispositifs de pompage sont souvent agressés à Dakar.



Au regard de ces actes, de nature à perturber le fonctionnement normal des ouvrages, l’ONAS en appelle au sens civique de tous pour la préservation du bien public.