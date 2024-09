Photos / Tivaouane : Ameth Ndoye chaleureusement accueilli par Serigne Maodo Sy Dabakh et le représentant du Khalife général des Tidianes, Serigne Khafiz Sy

« Après mon déplacement à Ndiassane, j'ai poursuivi mes visites de courtoisie auprès des vénérables khalifes généraux de notre pays, en me rendant dans la ville sainte de Tivaouane.



Nous avons été chaleureusement accueillis par Serigne Maodo Sy Dabakh et le représentant du Khalife général des Tidianes, Serigne Khafiz Sy.



À cette occasion, j'ai souligné le rôle essentiel des foyers religieux dans le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité du pays et dans l’éducation des jeunes, dans les valeurs de concorde et de cohésion nationale.



Après avoir sollicité des prières pour le Sénégal auprès de ces vénérés hommes de Dieu, j'ai également demandé leur appui dans la sensibilisation des jeunes aux dangers de l'émigration irrégulière.



Je salue leur accueil chaleureux, leur prière et leur sollicitude constante à mon endroit. Je prie qu’Allah leur accorde longue vie et santé, afin qu’ils poursuivent leur mission pour un Sénégal de paix et de cohésion.

Vive le Sénégal. »