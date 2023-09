Photos/ Vélingara: Le Premier Ministre Amadou Ba effectue la pose de la première pierre du PCZA

En marge de la cérémonie de la Campagne de vaccination du Cheptel , le Premier Ministre, Ministre de l’Elevage et des Productions animales, Amadou BA s’est rendu à Velingara Ferlo dans le département de Ranerou, ce samedi.



Arrivé avec une forte délégation composée de ministres et des autorités compétentes, le Premier Ministre s’est réjoui de l’accueil chaleureux qui lui a été réservé par le Gouverneur de Matam, le maire de la localité Monsieur Ibrahima KA et les populations locales.



Dans la foulée, il a procédé à la pose de la première pierre du Projet d’amélioration de la connectivité des zones de production agricole (PCZA) au nord et au centre du Sénégal.