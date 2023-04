Photos+Video/Gestion des Inondations à Touba: Des ouvrages structurants en cours de construction

Des dalots cadres alignés au milieu, des dalots voiles posés sur un flanc. Au milieu, des ouvriers qui s’apprêtent à faire d’autres coffrages. La base de l’entreprise est animée avec des voitures qui entrent et ressortent. Sur place, les dalots sont au cœur des échanges entre les membres de la délégation.



Elle entre dans ce « tunnel » » formé par l’assemblage des dalots. On n’a pas besoin de se courber pour se déplacer à l’intérieur. La hauteur de l’ouvrage est de 2 mètres, la largeur mesure 3 mètres. « Jusqu’ici à Touba, nous n’avons jamais réalisé les canalisations de cette dimension. C’est pour cela que je crois qu’avec ces canalisations, l’évacuation des eaux pluviales sera améliorée et cela nous permettra de réduire les impacts des inondations », a laissé entendre le Directeur des Travaux à l’ONAS, Kader Konaté devant le Directeur Général et sa délégation composée entre autres des conseillers techniques Dr Pape Samba Diop et Ousmane Mbaye.



Delà, ces dalots seront acheminés vers les fronts de pose à Nguélémou, Nguiranèle, à Pk9.... La délégation quitte alors la base pour se rendre sur les sites abritant les chantiers. A Nguélémou, elle fait d’abord un tour au bas-fond où sera construit un bassin. Il sera relié à deux conduites, l’une DN 400 et l’autre DN 800 qui refouleront les eaux à 7, 7 km au bassin de Keur Kabb. C’est un système plus stratégique.



Le Directeur Général, Mamadou Mamour Diallo s’y attarde à juste raison. « Il va falloir démarrer les travaux. Il faut prendre des mesures pour payer des impenses. Il faut exploiter d’autres formules pour des personnes qui n’ont pas de compte bancaire soient indemnisées. Nous devons faire en sorte que certains travaux soient terminés bien avant l’hivernage », a fait savoir le Directeur Général de l’ONAS.



A quelques mètres de là, la canalisation avec d’autres dimensions est enserrée dans les entrailles du sol noirâtre tirant vers l’argile. A l’intersection de la canalisation en cours de construction, une grue sifflote et pivote de manière continue. A chaque rotation, elle extrait du sable et de la boue au fond d’un cratère protégé par des palplanches.



Non loin du rond-point Darou, une autre équipe est à l’œuvre sous les rayons ardents du soleil. Ici, la pose des dalots est en cours. De l’autre côté de cette artère, des camions chargés de dalots sont positionnés. Sur tous les fronts, le temps presse. Les dimensions de cette nouvelle canalisation ont convaincu les riverains. Certains étaient venus remercier le Directeur et à sa délégation.



« Un grand travail est en train d’être fait. Ce que nous voyons, nous rassure. Nous prions que la construction finisse avant l’hivernage », s’est adressé deux habitants venus à l’arrivée du directeur Général. C’est tout le sens du Projet de 23 milliards de francs Cfa initié par le Président de la République son Excellence, Macky Sall afin de soulager les victimes des inondations dans la cité religieuse de Touba.



« Nous devons réussir la mise en œuvre de ce projet parce que c’est important pour le Président de la République, son Excellence, Macky Sall. C’est important aussi le Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké. Nous devons réussir à cause du statut de Touba », a rappelé le Directeur Général qui a remercié et encouragé Kader Konaté, Pape Malick Diagne et toute l’équipe pour leur engagement et le travail réalisé.



Après les fronts de pose, la délégation s’est rendue à Keur Kabb où le bassin de stockage est en cours d’aménagement. « Il y a peu de risques de débordement contrairement aux bassins de Poffdy et Dara Rahman », rassure Diagne. Mais le Directeur Général aimerait avec plus de précisions sur la capacité de stockage.