Photos+ Videos/ Après une première convocation en équipe nationale: Illimane Ndiaye, international sénégalais, royalement, accueilli aux Hlm

Dimanche 12 Juin 2022

L’international sénégalais, Illimane Ndiaye est en train de profiter des vacances pour bien se ressourcer auprès des siens. Juste, après une première convocation en Equipe nationale, l’enfant prodige n’a pas manqué de relever l’accueil chaleureux, dont il a fait l’objet. Et point de regret dans son choix de porter les couleurs du Sénégal. Depuis quelques jours, Illimane a entamé des séries de visites et de rencontres avec ses parents sénégalais. Hier, il a été à Ouest-Foire et aujourd’hui, aux Hlm, localité d’origine de son pater, Abdoulaye Ndiaye. Bien acceuilli dans sa demeure paternelle, Elimane Cheikh Ndiaye, le talentueux footballeur, tout souriant a remercié le Sénégal entier pour l’accueil. Mais aussi, toute la population des Hlm de 1 à 6 qui ont mis tout en oeuvre pour lui graver des souvenirs à l'infini.