Photos / Ziarra annuelle de Feu Thierno Djibril Ousmane Daouda Bâ, à Bambilor: Un CLD prépare la 32e édition Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Janvier 2024 à 21:56 | | 0 commentaire(s)| En prélude à la 32e édition de la Ziarra annuelle de Bambilor, dédiée à la mémoire vénérée de feu Thierno Djibril Ousmane Daouda Bâ, le Comité d'organisation a tenu un Comité Local de Dévelopment (CLD), ce mercredi 3 janvier 2024. Cet événement religieux, qui s'érige en une tradition respectée, réunit cette année encore, des fidèles et des dignitaires religieux, pour honorer la mémoire d'une figure inestimable de la localité, le père de l'actuel Khalife de Bambilor, Thierno Amadou Bâ.

Au cours de cette rencontre significative, les préoccupations majeures du Comité d’organisation ont été minutieusement passées en revue, dans le but de garantir le succès de cet événement spirituel. "T ous les services présents ont été mobilisés aujourd'hui. Chacun s'est engagé à fournir le meilleur de lui-même, à l'instar de nos efforts l'année précédente ", a affirmé le Sous-préfet de l'arrondissement de Sangalkam, M. Mamadou Diouf.



Malgré les défis relevés lors de la dernière édition, le Sous-préfet a assuré au Khalife de Bambilor, que toutes les mesures nécessaires seraient prises pour surmonter ces difficultés. " Ensemble, nous avons pris des mesures pour corriger ces imperfections et dysfonctionnements ", a déclaré M. Diouf.



Cette année, le thème central de la Ziarra sera "Le comportement à tenir face à la crise des valeurs", enraciné dans les enseignements et la prophétie du Prophète Mohamed (PSL). Ce choix thématique revêt une importance particulière, comme l'explique Thierno Malick Bâ, porte-parole de la famille : " C'est l'occasion pour nous de rappeler à la population sénégalaise, l'importance des bonnes valeurs et de l'éducation inspirées par les enseignements bienveillants du Prophète (PSL), synonymes de bienveillance et d'intégrité ", a-t-il dit.



La Ziarra est une opportunité unique de se remémorer les précieux enseignements de feu Thierno Djibril Ousmane Daouda Bâ, perpétués aujourd'hui par l'actuel Khalife, Thierno Amadou Bâ et tous les dignitaires religieux.



Rappelons que cette 32e édition de la Ziarra annuelle de Bambilor, dédiée à feu Thierno Djibril Ousmane Daouda Bâ, se tiendra le 3 février 2024. Cet événement spirituel sera précédé par la prière du vendredi, le 2 février, à la Grande mosquée feu Thierno Djibril Ousmane Daouda Bâ, située au quartier qui perpétue son nom.



Cette célébration symbolique promet d'être un moment de recueillement, d'apprentissage et de réflexion collective, honorant la vie et les enseignements d'une figure éminente et respectée de la commune de Bambilor.













Birame Khary Ndaw













