Photos et Vidéos: Dubaï le Magnifique

Dubaï est un pays très riche et un site touristique unique. Durant notre exploration, oui car ce voyage était une très belles découvertes pleines de belles surprises. Nous avons visité le désert. Malgré la modernité, cette touche traditionnelle reste une beauté exotique du pays. Si vous allez à Dubaï ne ratez surtout pas le safari dans le désert . Dubaï compte de nombreuses attractions dont les randonnées à chameau et démonstrations de fauconnerie dans le désert, ou encore l'observation des flamants roses de ses marais. Petits et grands visiteurs seront émerveillés de la faune unique qu'offre Dubaï !Que vous recherchiez l’aventure, une escapade dans la nature de Dubaï ou un voyage luxueux à travers les dunes de sable, découvrez la magie du désert à bord d'une luxueuse land rover. Nous avons traversé le désert de Dubaï aussi sur le dos de chameau. Quintessence de la culture arabe, voici une activité à laquelle touristes et expatriés ont bien du mal à résister : une randonnée au cœur des dunes de sable de Dubaï sur le dos d'un chameau. Les excursions en chameau comprennent 40 minutes de promenade précédées d'une petite séance de dressage, d'une dégustation de lait de chamelle et d'une séance photo. Nous avons eu l’honneur de voir l’antilope blanche de Dubaï appelé Oryx. Ce dernier est très protégée et il est strictement interdit de le tuer. C'était vraiment paradisiaque. Apres un bon petit déjeuner dans le désert, nous sommes rentré à l’hôtel et nous étions déjà nostalgique. Le lendemain nous avons visité Legoland Dubaï, un parc d'attraction qui va vous faire voyager dans un monde fou où vous retournerez à votre enfance. Legoland Dubaï est situé à Dubaï aux Émirats arabes unis, ouvert le 31 octobre 2016 . Il fait partie du complexe Dubaï Parks and Resorts rassemblant à terme Legoland Dubaï, Legoland Water Park, Motiongate Dubai, Bollywood Parks, Riverland Dubai et l'hôtel Lapita. J'ai adoré les toboggans, les montagnes russes, aires de jeux, et toutes les reproductions en miniatures des merveilles du monde. Si vous allez à Dubaï ne ratez surtout pas de visiter ce parc. Dubaï c’est aussi un rêve devenu réalité . Si vous voulez passer une semaine de folie pensez à Dubaï et ne manquez surtout pas de voyager avec Émirates air lines.

Mamico coco