Pikine: Deux frères volent la pension de retraite d'un octogénaire et écopent de 6 mois de prison

Tout serait parti de l’agression dont a été victime un octogénaire devant le portail de son domicile. Revenu fraîchement de la Poste, où il était parti retirer sa pension de retraite, le vieux Samba Mbodj avait demandé à ses enfants de lui sortir sa chaise pliante pour qu’il puisse se reposer un peu. Après s’être allongé, il a sorti l’argent de sa poche pour le recompter. Il héla un de ses fils pour qu’il lui ramène l’argent du loyer. Ayant fait le décompte final et au moment où il mettait l’argent dans sa poche, a surgi le nommé Serigne Moussa Ngom.



Ce dernier qui avait certainement suivi le vieux retraité dont la démarche était chancelante, de la Poste à la maison, était aux aguêts et suivait les moindres faits et gestes du retraité. Ainsi lorsque le vieux Samba Mbodj a tenté d’introduire l’argent dans sa poche, Serigne Moussa Ngom est sorti de nulle part pour le subtiliser, avant de prendre la clé des champs. Aussitôt, le plaignant cria de toutes ses forces pour ameuter ses enfants et leur expliquer ce qui venait de lui arriver, tout en prenant le soin de leur indiquer la direction prise par le voleur.



Ils se lancèrent donc aux trousses du malfrat qui prit la direction de la maison familiale. C’est à ce moment-là, que son frère Mamadou Bamba Ngom est sorti pour bloquer les poursuivants à la porte. En dépit des explications fournies par ces derniers, Mamadou Bamba Ngom les a empêchés d’entrer.



Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Samba Mbodj réussit à convaincre sa progéniture de rebrousser chemin avec lui. Mais, étant donné que seules les montagnes ne se rencontrent jamais, le voleur est tombé quelques jours plus tard, nez à nez avec sa victime.