Pikine: Le chargé de mystique d’Ama Baldé, arrêté pour trafic de drogue

Le lutteur Ama Baldé Baldé qui doit disputer un combat avec Papa Sow, le 17 février est décapité de son bras droit. Celui qui assure son « Cumikaay » ( préparation mystique ») a été arrêté par la police de Pikine pour trafic de drogue.



L’Observateur informe que c’était tôt dans la matinée du mercredi du 24 janvier 2018. A la suite d’un renseignement obtenu par les limiers de l’ombre, les éléments de la brigade de recherches de la police de Pikine se sont rendus dans une maison située à Pikine Ouest, non loin des cimetières.



Sur les lieux, ils ont procédé à des fouilles au cours desquelles ils ont découvert quinze (15) blocs de chanvre indien pour un poids total de trente (30) kg, soigneusement dissimilés dans un enclos à bœufs. Les quatre (4) individus trouvés sur les lieux sont ainsi arrêtés et conduits au commissariat de police de Pikine, la drogue saisie.



Ce n’est qu’à l’identification que les interpellés sont constitués essentiellement de proches de l’écurie Falaye Baldé et de supporters du porte-drapeau de cette écurie, en l’occurrence, Ama Baldé. Le lutteur s’est d’ailleurs présenté deux fois à la police pour s’enquérir de cette affaire, qui a fini d’éclabousser son écurie.



Finalement, les mis en cause ont été déférés au parquet hier vendredi pour les délits de trafic interne de chanvre indien et association de malfaiteurs.