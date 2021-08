Pikine: Non autorisés à faire des "Thiants": Des "Baye fall" attaquent le véhicule de police et le commissariat Cela se passe à Guinaw Rails, des "Baye Fall", interdits de "Thiants" car n'ayant pas d'autorisation, ont tous simplement caillassé le véhicule de police.

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Août 2021

Non contents de leur forfait, ils profitent de de l'infériorité numérique des agents de terrains, venus leur souligner l'interdiction, pour les attaquer à coups de projectiles et tout ce qui leur passait entre les mains.



Ils poussent leur témérité en allant assiéger le commissariat et jeter des projectiles comme fait sur le terrain.



Les Echos indique qu'aucun policier n'est blessé et qu'il n'y a pas eu de dégâts matériels signalés.

