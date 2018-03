Pikine Nord : Le maire Amadou Diarra se bat héroïquement avec un voleur devant sa femme

Le maire libéral de Pikine Nord, Amadou Diarra n’est pas du genre à se laisser faire. Le sieur A. Bâ qui a eu le culot de s’introduire chez lui pour y dérober ses biens en a pris à ses dépens.



Le 12 mars ders vers 8 heures, alors qu’il était encore au lit, A. Bâ s’est introduit dans sa maison en escaladant le mur. Une fois dans le salon, le visiteur indésirable jette son dévolu sur des appareils électroménager (Play station, poste téléviseur…). Hélas, il a été surpris par l’épouse de Diarra. La dame pousse des cris : « au voleur ». Alerté, le maire saute de son lit, enfile ses habits et gravit rapidement les escaliers menant au deuxième. Là, il trouve le voleur qui tentait de s’enfuir avec le butin. Il s’en suit une altercation entre les deux hommes. Le combat fait rage. Malgré des blessures au pied gauche et au genou, le maire réussit à maîtriser le visiteur nocturne, avec l'aide de voisins venus prêter main forte, avant d’appeler la police.



Selon « Les Échos » qui relate l’affaire dans son édition de ce mardi, Amadou Diarra s’est gardé de déposer une plainte contre le voleur. Mais ce dernier a été présenté au procureur de la République.



Nd. R. Thiane (stagiaire)