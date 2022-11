Pikine : Un malade mental retrouvé pendu sous des escaliers

Le journal précise que la scène d’horreur a été découverte par un membre de sa famille. Le défunt portait un tee-shirt blanc et un bas de survêtement noir. Un de ses frères a alerté la police et les sapeurs-pompiers.



Ces derniers ont déposé la dépouille à l’hôpital Dalal Jàmm de Guédiawaye pour une autopsie et une enquête est ouverte.



À en croire "Les Échos", Samba B. souffrait de troubles psychiques. Il a récemment été interné à l’hôpital de Thiaroye.













Actunet