Pikine: Un marabout de Ama Baldé arrêté pour avoir envoûté une fille de 17 ans

Le lutteur Ama Baldé a encore perdu un de ses bras armés. Après l’arrestation du gérant de son arsenal mystique, un autre élément pour le moins important de son entourage, tombe à son tour. Il s’agit de Djiby K, qui s’occupe aussi de sa préparation mystique. Le jeune sorcier du lutteur de Pikine a été arrêté pour une sombre affaire de charlatanisme et de viol.



Le journal « Les Echos » qui donne l’information, indique qu’il aurait envoûté une jeune fille de 17 ans, du nom M. D. G… pour le compte de Omar S., un voisin du quartier. Lesquesl en ont fait leur jouet sexuel. Arrêté à son tour, celui, celui-ci a entraîné dans sa chute son ami Babacar S. Tous les trois été présentés vendredi dernier devant le procureur de la République près le tribunal de Grande instance de Pikine/ Guédiawaye. Djiby K. est poursuivi pour acte de charlatanisme. Tandis que Oumar S et son ami Babacar S. sont respectivement mis aux arrêts pour enlèvement, séquestration, détournement de mineure et viol ; et complicité.