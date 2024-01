Pikine : Viré pour mauvaise conduite, l’apprenti mécanicien se « soulage » en violant la fille de 16 ans de son patron

Ayant abandonné ses études, le jeune S.M. Touré a été orienté vers l’apprentissage de la mécanique, par son père. Ainsi chaque matin, le garçon quittaitla maison familiale sise à Médina Gounass (Guédiawaye), pour se rendre à l’atelier mécanique tenu par le garagiste Niasse, sis à Pikine. Au début de l’apprentissage, le garçon qui vient de fêter ses 18 ans, prend à cœur son nouveau métier.



Nonobstant cet enthousiasme, S. M. Touré va jeter son dévolu sur la fille de son patron, S. D. Niasse. L’apprenti mécanicien passait son temps à roder autour de la mineure. À la faveur de la proximité, il va franchir le rubicond et lui déclarer sa flamme. Le garagiste va aussitôt déceler l’attitude suspecte de son apprenti qui, à ses yeux, «filait du mauvais coton».



Dans la foulée, il remarque que S.M. Touré avait aussi de mauvaises fréquentations. Des remarques mal prises par le garçon plongé dans sa crise d’adolescence. Suivra une altercation entre le jeune apprenti et son patron qui finit par le virer dans le courant du mois de septembre 2023. Le jeune S.M. Touré rejoint ses amis avec qui il squattait les abords du cimetière de Pikine où vi tl’un d’eux



En compagnie de ceux-ci, il peaufine un plan pour abuser sexuellement la fille du garagiste. Ainsi S.M. Touré file le numéro de téléphone de la fille à un de ses amis qui l’appelle et lui fait croire que son frère, nommé Papa, lui demande de le rejoindre à côté du cimetière de Pikine.



La jeune S. D. Niasse s’exécute et se rend sur les lieux où elle tombe sur l’ancien apprenti de son père en compagnie de ses camarades. Le jeune Touré lui affirme que c’est lui qui a demandé à la voir. La mineure n’y croit pas et entre dans la maison pour vérifier si son frère est bien là.



C’est le moment choisi par la bande pour vider les lieux, laissant la gamine à la merci du jeune Touré. L’apprenti s’introduit à son tour dans ladite maison qui s’était vidée de ses occupants et entraîne la fille de son ancien patron dans une des pièces obscures et la viole sous la menace d’un couteau



Après son acte, Touré la menace de représailles et l’abandonne sur place en pleurs. Les habits maculés de sang, elle rentre chez elle et ses parents ne perdent pas de temps pour saisir le commissariat de police de Guédiawaye d’une plainte.



Les limiers vont saisir d’une réquisition un gynécologue qui, après diagnostic, confirme la conjonction sexuelle. L’audition de la victime, assistée de sa tante, permet aux enquêteurs d’asseoir le viol.



Une traque est lancée pour retrouver le mis en cause qui avait déserté la maison familiale. Arrêté, S.M. Touré confesse son forfait et sera déféré, au terme de sa garde à vue légale, au parquet de Pikine-Guédiawaye, pour viol sur une mineure de 16 ans