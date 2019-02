Pikine: Des gorilles de Pape Gorgui Ndong se donnent en spectacle contre ceux de Thimbo

L’on a frôlé le pire, hier, devant la mairie de Pikine ouest de la banlieue dakaroise. Des gros bras de l’édile de la localité, le ministre de la Jeunesse Pape Gorgui Ndong, ont failli se frotter à ceux du maire de la ville, Abdoulaye Thimbo. En effet, ce dernier, à la tête d’une caravane, a débarqué devant la mairie du ministre de la Jeunesse et s’est dirigé droit vers celui-ci pour lui serrer la main.



Mais, c’était compter sans les armoires à glaces de Pape, qui s’y sont farouchement opposé. Ils ont même bousculé l’oncle de Macky Sall et maire de la ville de pikine, Abdoulaye Thimbo. Les gardes du corps de ce dernier, à leur tour, montent sur leurs grands chevaux et portent une foudroyante replique, et ce fut alors la guerre des muscles.



Il a fallu l’intervention des caciques du parti pour calmer les nerfs.













Les Echos

