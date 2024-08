Pikine : la fille du commissaire de police et de la juge tuée par sa camarade

Le quartier «Deuxième robinet» de Pikine a récemment vécu

un drame. Une altercation entre deux filles «mineures» dont

les identités et les noms n'ont pas été révélés, a viré au drame.



L'une de protagonistes est décédée à la suite de son

évacuation dans une structure de santé. Elle a été poignardée

avec une pique à cheveux.



La victime est la fille d'un commissaire de police ayant

notamment servi dans la banlieue et d'une juge du tribunal de

grande instance de Pikine, renseigne Les Échos, repris par Seneweb. Elle passait ses vacances scolaires dans le quartier et, avec sa meurtrière présumée, revenait de cours d'enseignement du Coran, souligne le journal.



La même source rapporte que juste après l'incident, avant le

décès de la victime, les deux familles avaient engagé les

conciliabules. Mais dès que cette dernière a succombé à ses

blessures, une plainte a été déposée au commissariat

d'arrondissement de Pikine, rapporte Les Échos. Qui conclut

que la mise en cause a été aussitôt arrêtée et déférée au

parquet de Pikine.

