Piratage informatique: Plus de 50 millions volés à la BDK, six Nigérians et Sénégalais arrêtés

Plusieurs établissements financiers établis à Dakar ont fait l’objet de fraudes de grande ampleur après le piratage de leur système informatique. La Banque de Dakar(Bdk) n’est pas épargnée. La dernière-née des banques aurait perdu 50 millions de Fcfa ou plus, selon L’As.



Les auteurs présumés, à l’exception du cerveau (en fuite), ont été arrêtés par la Division spéciale de la cybersécurité (Dsc). Il s’agit de 6 individus de nationalité sénégalaise et nigériane. Il ressort de l’enquête que le modus operandi consiste à ouvrir un compte personnel ou d’entreprise dans une banque. Après quoi, ils parviennent avec un système informatique sophistiqué, à entrer dans le réseau de l’institution bancaire pour y pomper plusieurs millions de FCfa.



Pour rappel, 11 individus, dont 4 chefs d’agence, 2 de la Banque Islamique du Sénégal (Bis) et 2 de Uba ont été arrêtés par la Dsc, déférés devant le Procureur et inculpés pour «association de malfaiteurs, accès illégale dans un système informatique, fraude informatique, complicité et blanchiment de capitaux ».



Les suspects avaient pompé 1,7 milliard de Fcfa des comptes de diverses banques de la sous-région. Les chefs d’agence avaient fermé les yeux sur les magouilles.

