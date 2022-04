Place de la Nation: Une grande mobilisation pour la libération de Cheikh Oumar Diagne à 10h En détention depuis plusieurs semaines pour injures et diffamation, Pr. Cheikh Oumar Diagne n'est pas seul dans son combat contre l'agenda LGBT.

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Avril 2022

En effet, les sorties médiatiques se multiplient de la part de ses partisans et sympathisants, à travers des conférences de presse, des jets de flyers, entre autres.



Sur ce, une grande mobilisation est prévue ce samedi à 10h, à la Place de la Nation, pour manifester contre cette détention que les mouvements FRAPP et autres jugent arbitraire.



" Cheikh Oumar Diagne est un détenu politique. Il lutte depuis des années contre l'agenda LGBT dont le Gouvernement de Macky Sall veut faire une légitimité ", avait tonné Guy Marius Sagna, lors de leur dernier point de presse.

