Place de la Nation : karim Xrum Xax et des membres du mouvement Nitu Dëg arrêtés Malgré l’interdiction de la marche de cet après-midi par le préfet de Dakar, quelques manifestants ont rallié la place de la Nation ce vendredi après-midi dont des membres du mouvement Nitu Dëg de l’activiste, Karim Xrum Xax.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juin 2019 à 18:39 | | 0 commentaire(s)|

Décidés à marcher malgré l’opposition des forces de l’ordre, qui ont fait tonner des grenades lacrymogènes, les marcheurs, dont Karim Xrum Xax, ont été finalement arrêtés et embarqués à la police.



Une dame du nom de Ndèye Bousso a également été arrêtée, avant d’être libérée. Les forces de l’ordre ont finalement réussi à disperser les manifestants.

