Plage de Kakalam: après le drame écologique, un grutier tombe dans le vide Huit mois après (en mars 2020) le scandale écologique qui s’était passé à la plage de Kakalam, à Mermoz, un drame est survenu ce dimanche avec la chute d’un grutier ( conducteur de grue) et qui est sans nouvelles depuis, informe Senenvironnement.

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Novembre 2020 à 15:56 | | 0 commentaire(s)|

Ousseynou Biaye, un membre du collectif de la plage de Kakalam alerte: “Après les descentes du maire Barthélemy Dias pour s’indigner du bradage du littoral, rien n’a changé et les choses vont de mal en pis. Le même sort qui est tombé sur Terrou-Bi le sera aussi sur Memoz si on ne fait rien, d’autant que ces promoteurs continuent tranquillement leurs travaux”, assène -t-il d’emblée.



Selon Monsieur Biaye, “le fait qui inquiète est l’accident qui s’est produit ce dimanche avec la chute d’un grutier. Imaginez la hauteur d’une grue. Depuis, on ne sait rien de lui. Avec cet élément, nous espérons que sa famille va se manifester pour donner de ses nouvelles. Nous ne savons pas s’il est en vie ou non”, s’inquiète-t-il.



Le membre du collectif argue qu’avec ces travaux sur le littoral, la jeunesse est sacrifiée, ainsi que les malades qui souffrent de pathologies pulmonaires comme l’asthme, qui ont besoin de l’air pur de la mer pour s’oxygéner.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos