Plaidoyer de Serigne Abdou Malick Niasse : « Médina Baye mérite plus d’égards de la part de nos autorités actuelles ! » Sur la modestie de la part accordée par les gouvernants, selon toujours Serigne Abdou Malick Niasse, à Médina Baye a parmi les parts les plus modestes, même si c’est tout le contraire des récompenses célestes attendues. Dans un discours sous forme de plaidoyer de Serigne Abdou Malick Niasse, ce dernier a tenu à lâcher ses quatre vérités : « Médina Baye mérite plus d’égards de la part de nos autorités actuelles ».

Pourtant ne manque-t-il pas de déplorer, les guides religieux de Cité religieuse vouent une grande estime à l’actuel président Macky Sall. Car souvent, parmi les jeunes qui viennent solliciter des prières ou l’informer qu’ils comptent poursuivre des études supérieures hors du pays, l’actuel khalife de Baye, Cheikh Mahi Niass donne l’exemple et le parcours du président Macky Sall.



D’où le mérite de croire en soi, car on peut étudier ici au Sénégal, pour demain devenir une grande des personnalités du pays. Et il rappelle aussi le passage de l’actuel Premier Ministre Amadou Ba, lors qu’ils battaient campagne pour la présidentielle de 2019 et la prédiction faite d’une victoire au premier tour.



C’est d’ailleurs pourquoi, il porte un plaidoyer pour une reconsidération des foyers religieux. Baye Niass au-delà de nos frontières, au Nigéria, au Ghana et d’autres pays ouest-africains jouit d’un respect et d’une estime considérable.



« Ce que vous avez fait en termes d’infrastructures dans les autres foyers, à dire vrai, Médina Baye le mérite aussi. Notre face est toujours tourné vers DIEU, mais même désintéressés de ce bas-monde, nous méritons ce que d’autres Sénégalais ont pour leur mieux-vivre.. . Faites plus d’efforts, sinon DIEU amènera d’autres dirigeants qui le feront…», a-t-il conclu



