Plainte à la Sr - Accusé de viol et de menaces de mort, Ousmane Sonko réagit

Accusé de viol et de menaces de mort, Ousmane Sonko réagit Le leader de Pastef Ousmane Sonko fait l'objet d'une plainte à la section de recherches de la gendarmerie. Il est accusé de viol et de menaces de mort.

La plaignante, A.Sarr déclare: "il se présente régulièrement en qualité de client pour des séances de massages , mais à la fin, il exige toujours des faveurs sexuelles", dit-elle selon Les Echos.



Elle se dit dit traumatisée et "n'arrive plus à vivre sous ses viols répétés. Je vis dans un stress perpétuel et un dégoût de mon corps", se plaint-elle.





Les Echos indique que la plaignante a été longuement auditionnée ce jeudi à la SR, de même que sa patronne. Elle a aussi été envoyée chez un spécialiste pour des prélèvements.



Ousmane Sonko dégage en touche et affirme: "je n'ai été informé d'aucune plainte à mon encontre, ni par huissier ni par assignation, ni par signification.

