Plainte contre Me Malick Sall, Ministre de la Justice: Sidy Makhtar Coly et ses amis mettent en garde le journaliste Adama Gaye Le président des ressortissants casamançais à Thiès, Sidy Makhtar Coly et coordonnateur de l’association des "amis de Me Malick Sall", s'insurge contre le journaliste consultant et politologue, Adama Gaye. Qui selon eux, a osé s'attaquer à leur mentor, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Me Malick Sall. Si le journaliste était blanc comme il le prétend, relève-t-on, la justice ne se serait jamais intéressée à lui.

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Octobre 2020 à 19:36 | | 0 commentaire(s)|

Au Sénégal, il est difficile d’être acteur dans la gestion des affaires publiques. Certaines personnes, moins informées ou rancunières, passent une bonne partie de leur temps, à s’acharner sur des autorités assez responsabilisées. Leur bruit consiste à animer la galerie pour ne pas tomber dans l’oubli. C’est le cas du journaliste-consultant et « politologue » qui fait à dessein, feu de tout bois sur le Garde des Sceaux et Ministre de la Justice, Me Malick Sall. « La véritable question, c’est comment il a fait pour tomber dans les mailles de la justice. Quant aux conditions de détention qu'il essaye d'utiliser comme argument, cela n’engage en rien le Ministre de la justice.



Étant entendu que s’il était blanc comme il le prétend, relève-t-on, la justice ne se serait jamais intéressée à lui. Puisque, nous avons un état de droit avec une justice indépendante », fulmine le président des ressortissants casamançais de Thiès, Sidy Makhtar Coly.



A en croire, le coordonnateur de l’association des "amis de Me Malick Sall " qui regroupe une vingtaine d'associations, ses camarades et lui ne sauraient accepter que des gens de bas étage comme Adama Gaye se permettent d'attaquer leur mentor. Parce que simplement, se croyant piétiné dans ses droit.



M. Coly et ses amis d'ajouter : " qu’Adama Gaye se le tienne pour dit, il n’est pas et ne sera jamais question pour eux, de lâcher leur mentor ". " Nous prendrons toutes les dispositions utiles et légales, pour le protéger quel qu’en soit le prix ", avertit-il. Ayant un engagement indéfectible, les amis de Me Sall s’érigent en bouclier pour contrecarrer les nihilistes et autres pyromanes, se réclamant analystes pour nourrir des fantasmes.



Ces proches du Garde des Sceaux, restant d’avis que rien ne sera comme avant, promettent une riposte à la dimension des offenses contre ce dernier. Et désormais, ce serait l’application de la loi du Talion, « œil pour œil, dent pour dent ». Sidy Makhtar et Cie s’estiment assez responsables pour mener en permanence des actions utiles à la société. Mais, ils s’inscrivent dans une dynamique protectrice afin que personne ne puisse atteindre le Ministre de la Justice, qui est en train de servir la République.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos