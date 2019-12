Plainte contre l’Etat : Les enseignants du Supérieur porte le combat à l’international

L'arrestation du professeur Babacar Diop et Cie, suite à leur manifestation devant le Palais pour dénoncer la hausse du prix de l'électricité, s’internationalise. Les enseignants du supérieur ont décidé de déposer deux plaintes contre l'État du Sénégal.



D’après Enquête, une plainte sera déposée à la Cour de justice de la Cedeao et une autre à la Cour africaine des Droits de l'Homme. Une pétition sera aussi diffusée dans tous les pays du monde pour exiger sa libération.



Le Sudes, affilié à l'International de l'Éducation, regroupant plus de 400 syndicats de l'enseignement dans le monde, a également adressé une lettre à ladite organisation pour l'informer de la situation de Babacar Diop.



