Plainte contre le fils de Me Pape Khaly Niang

L’ex-directeur Général de l’Agence de la Sécurité de proximité (ASP) Me Pape Khaly Niang, va devoir enfiler sa robe d’avocat pour tirer d’affaires son fils traduit en justice par le Censeur des Études du Lycée Coumba Ndoffène Diouf de Fatick, Papa Laïty Faye.



D'après des sources du journal L'As, le fils du prédécesseur de Birame Faye se serait verbalement et physiquement pris au Censeur Pape Laïty Faye qui l’aurait renvoyé de l’établissement pour cause de troubles. Des témoins confient au journal que samedi dernier, le fils de Me Pape Khaly Niang est entré dans l’établissement avec son véhicule alors qu’il avait mis à fond la musique pendant que ses camarades faisaient cours.



Voulant comprendre les raisons de la présence du jeune homme à l’école alors qu’il n’est pas élève, le Censeur aurait été malmené et même injurié par le fils de l’avocat qui, selon toujours des sources de nos confrères, était venu récupérer sa copine.



Pour éviter tout débordement devant les élèves et professeurs sortis des salles de classe à cause du bruit, le censeur a informé le commissaire de police qui a déployé deux de ses hommes pour faire sortir le jeune homme de l’école.



Ensuite, il a déposé une plainte hier contre le fils de Me Pape Khaly Niang. Ce dernier ayant eu écho de l’existence de la plainte s’est aussitôt rendu au lycée pour convaincre le censeur de renoncer aux poursuites contre son enfant. Mais c’était sans compter avec la détermination du collectif des professeurs du lycée qui a décidé de faire corriger le jeune garçon pour son impolitesse et son arrogance. L’avocat a passé plus de deux tours d’horloge au lycée pour solliciter la clémence pour son fils. Finalement, le censeur et ses collègues ont accepté de passer l’éponge. Aux dernières nouvelles, la plainte sera retirée aujourd’hui.