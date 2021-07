Plaintes de Wally Seck: Les premières auditions débutent à la Brigade de Recherches

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Juillet 2021 à 10:11 | | 0 commentaire(s)|

Wally Seck, accusé de faire la promotion des Lgbt a déposé hier, ses plaintes à la Brigade de Recherches de la Gendarmerie. D’après ‘’L’Observateur’’, un nommé Khaly Sall, neveu du maire de Ndandane (Podor), est le premier à être convoqué.



Entendu par les pandores, il a été libéré sur convocation. Et, il aurait assumé la paternité de ses écrits dans lesquels, il accusait Wally de proximité avec les Lgbt. À signaler que le “Faramareen” a adressé des citations directes à une dizaine de sites internet et des personnes physiques qui l’attaquent sur les réseaux sociaux.



Dans ses plaintes, Wally vise les infractions d’injures publiques, diffusion de fausses nouvelles, mise en danger de la vie d’autrui…



