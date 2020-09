Plan de lutte contre les inondations, le budget de 750 milliards: Le ministre de l’Assainissement s’explique Depuis le début de l’hivernage, beaucoup s’interrogent sur l’utilisation des ressources affectées au plan de lutte contre les inondations qui ne semble pas avoir résolu les problèmes des populations. Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam s’est expliqué sur la question, joint par nos confrères de la Rts.

«Partout où il a eu des ouvrages du plan national décennal de lutte contre les inondations, nous n’avons pas eu les mêmes difficultés qui ont été observées.



Je voudrais seulement rappeler qu’il y a des localités, ici à Dakar, qui connaissaient des situations difficiles, qui aujourd’hui ont pu résister à la pluie. On n’y a pas eu ces inondations, parce que tout simplement, ces ouvrages du plan décennal de lutte contre les inondations ont correctement fonctionné.



Mais tout le monde comprendra que ces ouvrages sont faits pour des pluies décennales. Et les pluies que nous observons aujourd’hui, dépassent par endroit, la trentennale. Ce sont des pluies qu’on n’observe que tous les 30 ans.»

