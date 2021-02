Plan de vaccination contre le coronavirus : L’Oms répondra sur la quantité de doses, dont le Sénégal va disposer

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Février 2021 à 09:41 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal a déposé son plan de vaccination contre le coronavirus qu’il a déjà validé sur la table de l’Organisation mondiale de la santé (Oms). Et cette dernière n’a pas tardé à réagir.



D'après ‘’SourceA’’, l’Oms a fait comprendre à Dakar que, dans la première semaine de février, elle l’édifiera sur la quantité exacte de doses dont elle disposera.



Et, l’Oms va dire aux autorités sénégalaises ce qu’elle pense de leur plan de vaccination.

