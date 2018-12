Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Plat de Noël: brochettes de gambas au citron et à l'ail Rédigé par leral.net le Lundi 24 Décembre 2018 à 10:42 commentaire(s)|

Guide de préparation





Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 20 min

10 min Temps de cuisson

Temps de repos : 15 min

Cout : abordable

Difficulté : facile

Ingrédients

20 gambas

1 citron

4 gousses d'ail

1 petit bouquet de coriandre

Huile d'olive

Sel, poivre





Préparation

1- Décortiquez les gambas.



2- Épluchez l’ail et émincez-le finement en lanières. Lavez et ciselez la coriandre. Pressez le citron.



3- Préparez dans un bol une marinade en mélangeant 5 c. à soupe d’huile d’olive avec la coriandre, le jus de citron et l’ail. Salez et poivrez. Incorporez les gambas et laissez mariner 15 min.



4- Égouttez-les, puis enfilez les gambas sur des brochettes.



5- Faites-les cuire à la poêle ou sur une plancha à 210°C, 5 min sur chaque face. Durant la cuisson, aspergez les brochettes avec la marinade.



6- Servez aussitôt !



cuisineaz.com



