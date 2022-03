Plateau spécial du 8 Mars 2022: Leral Tv - Femme Chic vous donnent rendez-vous avec du très lourd ! A l'occasion de la célébration de la Journée de la Femme le 8 mars prochain, Leral TV et le groupe Femme Chic donnent rendez-vous à ses fidèles téléspectateurs. Au programme, un plateau spécial composé d'éminentes invitées, évoluant, chacune, dans divers domaines.

Il s'agit entre autres de la Professeur Amsatou Sow Sidibé, de la député de la Diaspora, Mame Diarra Fam, de Dieguy Diop qu'on ne présente plus, par ailleurs responsable politique de l'Alliance Pour la République.



Le compte n'est pas encore bon avec Maïmouna Bousso, Maïmouna Dièye, Anne Françoise Diouf, l'honorable député Sira Ndiaye et de la journaliste Houreye Thiam.



Leral Tv et le groupe Femme Chic avec Mamico, vous donne un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte!



Nos remerciement à K Lounge Katia et à la Société anonyme de Télédiffusion du Sénégal (TDS-SA).















