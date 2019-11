Plateforme Aar li nû bokk : Fatou Blondin Ndiaye Diop annonce une Ag et la reprise des activités du mouvement « Aar li nû bokk n’est pas mort ». C’est ce qu’a indiqué Fatou Blondin Ndiaye Diop, ce dimanche dans l’émission Grand Jury de la RFM.

« Il y avait toujours la police et la Justice pour décrédibiliser et intimider Aar li nû bokk », a dit la membre fondatrice du mouvement, reconnaissant que « la mobilisation faiblissait ».

Toutefois, a-t-elle annoncé, « nous allons tenir une assemblée générale pour redéfinir les contours de notre lutte et également voir comment nous donner les moyens financiers de notre combat ».

Dans tous les cas, affirme-t-elle, annonçant des manifestations à venir : « le combat continue, puisque le problème reste entier ».



