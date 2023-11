Plateforme d’incubation au profit d’agri-preneurs : La Ferme factory hub sur les fonts baptismaux

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Novembre 2023 à 13:42 | | 0 commentaire(s)|

Le directeur de la formalisation et de la génération d’entreprises de l’Adepme a confié que cet atelier entre dans le cadre d’une collaboration entre l’Adepme et Ferme factory et vise à accompagner les jeunes entrepreneurs à trouver des solutions par rapport à leurs activités mais aussi à en proposer eux-mêmes.



« Nous leur avons donné la parole pour comprendre leur niveau de développement et connaître les insuffisances qu’ils ont par rapport à leur gestion autant au niveau de la tenue de la comptabilité, de la formalisation, de l’organisation etc », a expliqué Abdoulaye Faye. Selon lequel ce sont des éléments pour lesquels l’Adepme a des solutions qu’elle peut mettre à disposition pour pouvoir développer ces entreprises.



A l’en croire, nul n’ignore l’importance de l’agriculture dans notre système économique et social ainsi que pour la sécurité alimentaire. Et tout cela explique, selon lui, l’intérêt qu’a l’Adepme d’accompagner ces types d’initiatives afin de renforcer les capacités des acteurs du secteur agricole.



Il a souligné que la formalisation est quelque chose qui peut, aujourd’hui, participer à faciliter l’accès au foncier. Pour la plupart des agriculteurs, a-t-il dit, il faut reconnaître que les unités ne sont pas formalisées et ne peuvent pas avoir des terres pour leurs propres entreprises.



Par conséquent, « cela peut poser des problèmes car le déficit de formalisation limite aussi l’accès aux crédits, que ce soit au crédit-bail ou aux autres types de financements freinant ainsi le développement des activités de ces entreprises ».



M. Faye a confié que l’accompagnement qu’ils peuvent donner aux jeunes entrepreneurs, dans un premier temps, c’est de les accompagner à se structurer, à s’organiser, les sensibiliser et les aider à se professionnaliser.



Cela leur permet ensuite, a-t-il ajouté, de se développer et d’avoir d’autres portes ouvertes afin d’acquérir des terres mais également développer leurs activités à travers la professionnalisation.



Par ailleurs, le fondateur de la ferme factory a confié que des filles et des garçons issus des quatorze régions du Sénégal ont rejoint le programme ferme factory « via lequel on leur permet d’accéder à l’information, à la formation au renforcement de leurs capacités et de trouver leur chemin grâce à l’agriculture ».



Ousmane Faye d’ajouter : « On les oriente vers l’agriculture parce que nous pensons que ce secteur peut régler beaucoup de problèmes. Car, non seulement, l’agriculture nous nourrit mais également nourrit notre économique ».



« La ferme factory est à la fois une émission télé mais aussi un incubateur de projet », a expliqué M. Faye. Qui ajoute qu’ils ont mobilisé une dizaine sur les quarante producteurs agricoles qu’ils ont créés sur les deux saisons de la ferme factory et qui sont installés dans les fermes Anida.



Selon lui, ces jeunes vont se retrouver dans une plate-forme appelée Ferme factory hub à travers laquelle les experts de l’Adepme et des partenaires tels que Bem (institut de formation), 3Fpt, agri-jeune etc réfléchissent à trouver des solutions aux problèmes liés au développement, à la croissance, à la formalisation.



Pour sa part, une des bénéficiaires de ferme factory soutient que le partenariat entre l’Adepme et Ferme Factory vient à son heure. « Nous sommes là pour participer à l’atelier de présentation de la ferme factory hub qui vient à son heure », s’est réjouie Lucie Ndecky.



Fondatrice de la ferme NAMAKA basée à Zinguinchor, Lucie Ndecky a indiqué qu’en tant que productrice, « je comprends l’importance du hub parce qu’il nous permettra de renforcer nos capacités en gestion, mais aussi de nous formaliser et d’aller vers des financements ».



Cela permettra également, selon elle, de sensibiliser les futures bénéficiaires de Ferme factory sur l’importance de se formaliser, avoir une vision de leurs activités, prétendre gagner des marchés et développer leurs activités.



Elle a fait savoir qu’ils ont des problèmes qui freinent le développement de leurs activités. « Bien vrai que nous sommes en Casamnace, l’une des régions les plus prometteuses du Sénégal, nous peinons à accéder aux financements, aux appels d’offres et surtout à la digitalisation », a expliqué la jeune entrepreneuse. Qui espère qu’avec la ferme factory hub, ils pourront avoir des solutions à tous ces problèmes.



Bassirou MBAYE









Source : L’Agence d’encadrement et de développement des petites et moyennes entreprises (Adepme) en collaboration Ferme factory, a clôturé hier lundi 20 novembre, dans ses locaux, un atelier de création de la plate-forme Ferme factory hub au profit de jeunes agri-preneurs sénégalais.Source : https://www.lejecos.com/Plateforme-d-incubation-au...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook