Pluies de morts sur le pays - Les "nuageuses" prédictions de l'Anacim et du Cilss Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le pays ce samedi 5 septembre ont coûté la vie à au moins six personnes. Ce bilan macabre vient d'ajouter aux dégâts immenses causées par les précipitations de ces dernières 48 heures.

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Septembre 2020

Une scène de désolation terrible à travers le Sénégal avec la forte pluviométrie de ce weekend. Des corps déterrés du cimetière de Pikine, en passant par des familles qui dorment à la belle étoile, les prévisions des agences de contrôle et de surveillance de la pluviométrie , n'augurent rien de bon.



L'hivernage étant précoce et abondant, les pluies continueront de tomber sur toute l'étendue du territoire durant la semaine, avec de petites accalmies.



L'Observateur de souligner que sur les dix (10) points du plan décennal, sept (07) n'ont pas été encore réalisés.



Seul soulagement avec le plan Orsec déclenché par le Président de la République, Macky Sall, les victimes n'attendent que le démarrage des travaux de récurage, pompage entre autres.



