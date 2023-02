Pluralité de candidatures au sein de la majorité en 2024 : Abdou Mbow met en garde les alliés

Le président de la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains coupe l’herbe sous les pieds des alliés qui nourrissent une ambition d’aller à la conquête du suffrage des Sénégalais lors de la présidentielle du 25 février 2024



Le président de la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains met en garde des alliés qui seraient tentés par une ambition d’aller à la conquête du suffrage des Sénégalais lors de la présidentielle du 25 février 2024 prochain. Invité de l’émission Objection de la radio Sudfm hier, dimanche 26 février, Abdou Mbow par ailleurs porte-parole adjoint du parti au pouvoir, l’Alliance pour la République (Apr), est formel en déclarant sur la question de la pluralité des candidatures au sein de Benno Bokk Yakaar qu’une majorité présidentielle ne peut pas avoir plusieurs candidatures.



Poursuivant son propos, le responsable du parti au pouvoir dans la capitale du rail (Thies) de préciser dans la foulée que toute personne qui théorise une pluralité de candidatures au sein de Benno n’a pas sa place dans leur coalition et doit quitter.



« Je pense qu’au niveau de Benno Bokk Yakaar, il n’est pas question de pluralité de candidats. Toute personne membre de notre coalition et qui pense qu’il doit pouvoir être candidat en 2024 doit se retirer de Benno parce que notre ambition est de parvenir à un candidat au niveau de la majorité. Tel est ma conviction », a-t-il lancé en soulignant que Benno Bokk Yakaar n’a jamais parlé de la pluralité de candidatures.



« Quand on est au pouvoir et qu’on travaille à défendre un bilan, on ne peut dire qu’on va avoir plus d’une candidature dans Benno. C’est une question de bon sens, jamais dans le monde, on n’a vu une majorité présidentielle présenter deux ou trois candidatures. Donc, s’il y’a quelqu’un qui veut une pluralité de candidatures au sein de la majorité, il n’a plus sa place dans Benno Bokk Yakaar », a-t-il mis en garde.



Interpellé par ailleurs sur le sit-in interdit de ses collègues du groupe parlementaire Yewwi askan wi devant l’Assemblée nationale, Abdou Mbow a qualifié de « populisme » cette manifestation. En effet, rappelant que l’Assemblée nationale est régie par une loi organique qui est le règlement intérieur, Abdou Mbow estime qu’il n’a « jamais vu dans le monde des députés qui vont à la préfecture pour déposer une demande de sit-in devant l’Assemblée parce que le député est le représentant du peuple ».



« Nos collègues ont la prérogative chaque fois qu’ils le veulent, parce qu’on est organisé à l’Assemblée nationale par des groupes parlementaires et chaque groupe parlementaire peut légitimement, partout dans l’Assemblée nationale, tenir même une conférence de presse comme ils l’ont fait dans le siège du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) pour dire ce qu’ils pensent. Ils peuvent même dénoncer, s’ils veulent et même parler des griefs qu’ils ont contre le président de l’Assemblée nationale.



Mais quand ils ont dit qu’ils vont déposer chez le préfet cette demande d’autorisation de sit-in, ça c’est de la politique politicienne parce que le député a le droit et la prérogative de faire ce qu’il veut dans l’enceinte de l’Assemblée nationale », a fait remarquer le président de la Commission des Lois qui estime également que les motifs évoqués par ses collègues de l’opposition pour justifier leur sit-in sont « fallacieux ».

